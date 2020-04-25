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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Avrupa’nın kralı Victor Lapena

Avrupa’nın kralı Victor Lapena

'nı çalıştıran , FIBA 'nde yılın antrenörü seçildi.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nı çalıştıran , FIBA 'nde yılın antrenörü seçildi. 2019-2020 normal sezon performansları göz önünde bulundurularak, taraftar, antrenör ve medya mensubu oylarıyla ligde yılın antrenörü belirlendi. Sarı-lacivertlilerde sezon başında göreve gelen ve takımını 11 galibiyet, 3 mağlubiyetle B Grubu lideri yapan Lapena, oylamada rakiplerinin önünde yer alarak ödülün sahibi seçildi.

  1. 25.4.2020
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