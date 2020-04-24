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24 Nisan 2020, Cuma
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’e gidildi önerildi

Ze Luis’e gidildi Naldo önerildi

önceki günkü sayısında 'nin, Espanyol'da forma giyen stoper ile ilgilendiğini iddia etmişti.

İspanyol As Gazetesi önceki günkü sayısında 'nin, Espanyol'da forma giyen stoper ile ilgilendiğini iddia etmişti. Transferle ilgili detaylar ortaya çıktı. 31 yaşındaki Brezilyalı stoperin, geçen sezon edilmek istenen ancak Porto'ya giden 'in menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği kaydedildi. Kanarya, sözleşmesi bitecek Naldo'nun transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
  1. 24.4.2020
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