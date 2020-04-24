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24 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Emre saçları 3 numaraya vurdu!

Emre saçları 3 numaraya vurdu!

Emre saçları 3 numaraya vurdu!

Corona virüsü salgını nedeniyle karantinada bulunan futbolcular, imaj değiştirmeye devam ediyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle karantinada bulunan futbolcular, imaj değiştirmeye devam ediyor. Sosyal medyada oğlunun adıyla yer alan ve sadece yakın çevresiyle takipleşen Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun yeni imajı, ile yapılan görüşmede ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Milli Futbol Takımı ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı video konferans görüşmesinde kaptan Emre'nin saçlarını "3 numara" yaptığı görüldü.
  1. 24.4.2020
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