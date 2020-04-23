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23 Nisan 2020, Perşembe
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Pellegrini'nin listesi belli oldu!

Pellegrini'nin listesi belli oldu!

'nin teknik direktörlük için temas kurduğu ve koronavirüs pandemisinin etkileri azaldıktan sonra 'a getirmeyi planladığı 'nin kulübe bir listesi yolladığı ortaya çıktı.

'nin teknik direktörlük için temas kurduğu ve koronavirüs pandemisinin etkileri azaldıktan sonra 'a getirmeyi planladığı 'nin kulübe bir listesi yolladığı ortaya çıktı. Son olarak 'de West Ham'ı çalıştıran 66 yaşındaki teknik adamın, Başkan 'a bazı isimlerin alınmasını tavsiye ettiği öğrenildi.

LİSTEDE KALİTELİ İSİMLER VAR

Listede maliyeti yüksek isimler bulunduğu gibi sözleşmesi bitecek ve kulüplerinde beklediği değeri göremeyen kaliteli isimler de yer alıyor. Pellegrini, Kanarya'nın hoca adayları arasında ilk sırada yer alıyor.

  1. 23.4.2020
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