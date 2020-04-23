İtalya'dan müthiş iddia! "Asamoah F.Bahçe yolunda"
Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Sol bek arayan sarı-lacivertlilerin, Inter'de gözden düşen Kwadwo Asamoah'la ilgilendiği belirtildi. Calciomercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi tecrübeli Ganalı sol bekle prensip anlaşmasına vardı.
Corona virüsü salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında futbol karşılaşmaları durdu ama transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Fenerbahçe ile ilgili bir iddia da İtalyan basınından geldi. Çizme'nin önde gelen spor sitelerinde Calciomercato, sarı-lacivertli kulübün İnter'in tecrübeli sol beki Kwadwo Asamoah ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
TRANSFER 1 AY İÇİNDE BİTEBİLİR
İnter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin bir çok isme kapıyı açık bıraktığının ifade edildiği haberde, hem sol bek hem de sol açık pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki Ganalı yıldızın Türkiye'ye gitmeye yakın olduğu ve transferin bir ay içinde biteceği dile getirildi.
- 23.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İtalya'dan müthiş iddia! "Asamoah F.Bahçe yolunda" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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