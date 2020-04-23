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23 Nisan 2020, Perşembe
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'nin gözdesi yolcusu!

Fenerbahçe'nin gözdesi Mesut Özil ABD yolcusu!

ekiplerinden 'nin transfer gözdesi 'e ekiplerinden DC United talip oldu. ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan yıldız futbolcunun kariyerine MLS Ligi'nde devam etmesi yüksek ihtimal olarak görünüyor.

'ye 'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin transfer gözdesi için Ligi ekiplerinden DC United'ın devreye girdiği öğrenildi.

ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Özil, önümüzdeki sezon itibariyle hayatına ABD'de devam etme ihtimali yüksek görünüyor.

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'i ABD ekiplerinden DC United kadrosuna katmak istiyor. 2018 yılında Arsenal ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan ve haftada 350 bin Pound kazanarak, takımın en çok kazananı konumunda olan Özil için beklemeye başlayan DC United, oyuncunun sözleşmesinin bitmesini bekleyerek bonservissiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Mesut Özil'in danışmanlığını yapan Erkut Söğüt, Ada basınına yaptığı açıklamada oyuncunun şu anda Arsenal'da kalacağını açıklarken, "Şu anda bunun hakkında konuşmuyoruz bile, çünkü hala 1 yıllık sözleşmesi var. O zamana kadar kesinlikle Arsenal'da kalacak. Sözleşmesinin sonuna kadar kalacak. Ayrılma şansı yok. Sözleşme bitince kendisi 32 yaşında olacak. En az 3 yıl daha üst düzey futbol oynayabilir" açıklamasını yaptı.

  1. 23.04.2020
  2. Güncelleme: 23.04.2020 18:18
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