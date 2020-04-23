Fenerbahçe'nin gözdesi Mesut Özil ABD yolcusu!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Mesut Özil'e ABD ekiplerinden DC United talip oldu. Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan yıldız futbolcunun kariyerine MLS Ligi'nde devam etmesi yüksek ihtimal olarak görünüyor.
Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin transfer gözdesi için ABD Ligi ekiplerinden DC United'ın devreye girdiği öğrenildi.
Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Özil, önümüzdeki sezon itibariyle futbol hayatına ABD'de devam etme ihtimali yüksek görünüyor.
Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'i ABD ekiplerinden DC United kadrosuna katmak istiyor. 2018 yılında Arsenal ile olan sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan ve haftada 350 bin Pound kazanarak, takımın en çok kazananı konumunda olan Özil için beklemeye başlayan DC United, oyuncunun sözleşmesinin bitmesini bekleyerek bonservissiz olarak kadrosuna katmak istiyor.
Mesut Özil'in danışmanlığını yapan Erkut Söğüt, Ada basınına yaptığı açıklamada oyuncunun şu anda Arsenal'da kalacağını açıklarken, "Şu anda bunun hakkında konuşmuyoruz bile, çünkü hala 1 yıllık sözleşmesi var. O zamana kadar kesinlikle Arsenal'da kalacak. Sözleşmesinin sonuna kadar kalacak. Ayrılma şansı yok. Sözleşme bitince kendisi 32 yaşında olacak. En az 3 yıl daha üst düzey futbol oynayabilir" açıklamasını yaptı.
- 23.04.2020
- Güncelleme: 23.04.2020 18:18
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