Kruse'den acı itiraf! "Şampiyon olamayacağız"
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Instagram'da taraftarlarla gündemi değerlendirdi. Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'in geleceği hakkında yorumda bulunan sarı-lacivertli futbolcu, şampiyonluk şanslarının kalmadığını söyledi. İşte detaylar...
Corona virüsü karantinasında sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Fenerbahçeli Max Kruse, Instagram'da bu kez 3 sarı-lacivertli taraftarla sohbet etti. Corona virüsüne yakalandığı yönündeki haberleri bir kez daha yalanlayan Alman yıldız, Süper Lig'in yeniden başlama durumuyla ilgili de flaş açıklamalar yaptı.
İşte Kruse'nin açıklamalarından satır başları:
"SAĞLIKLIYIM, HER ŞEY YOLUNDA"
Corona virüsüne yakalandığım yönündeki haberler doğru değildi, böyle bir şey yok. Sağlıklıyım. Sadece sakatlığımın tedavisi vardı ve şu an her şey yolunda, çalışmalarımı yapıyorum
"SEZON ŞU AN DURDURULMALI"
Sağlık bana göre hayattaki en önemli konu. Her şeyden önemli. Benim karar yetkim yok ama bana göre sezon şu an durdurulmalı. Oyunculara belki bir izin verilmeli. Çünkü sezon ayarlaması nasıl olacak; haziran mı, temmuz mu ya da ağustos mu bilemiyorum. Nasıl oynanacak? Yaz aylarında nasıl bir tatil programı olacak futbolcular ve takımlar için?
Mayıs ayının ilk haftası gibi bir karar alınır diye düşünüyorum ama emin değilim. Yetkililer kararları alacak. Ancak sağlık baz alınarak verilecek kararlar daha önemli.
"MAÇLAR BAŞLARSA SOSYAL MESAFE KALMAZ"
Bana göre seyircisiz maçlar kimsenin hoşuna gitmiyor. Sanki hazırlık maçı oynuyormuşsun gibi. Ama şu da var mesela maçlar başladı diyelim. Taraftarlar, 5-6 arkadaş aynı evde toplanacak aynı odada yan yana maç seyredecek, aynı şey. Şu an sosyal mesafe çok önemli ama maçlar başlayınca bu sosyal mesafe kalmayabilir.
"ŞAMPİYON OLAMAYACAĞIZ"
Play-off konuşuluyor, duydum ama sanırım pek istenmiyor. Bir de nasıl olacak, kolay değil. Maalesef biz bu sene şampiyon olamayacağız.
- 23.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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