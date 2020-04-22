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22 Nisan 2020, Çarşamba
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muradına erdi! Pellegrini geliyor

Fenerbahçe muradına erdi! Pellegrini geliyor

konusunu acilen çözmek isteyen , 66 yaşındaki Şili’li hoca ile her konuda el sıkıştı. Usta çalıştırıcı virüs salgını sona erince imzaya gelecek.

'de konusunda somut adımlar atılmaya başlandı. Sarı-lacivertli kulübün, Şilili teknik direktör eknik direktör ile bir aydır sürdürdüğü görüşmelerde sona yaklaştığı öğrenildi. Şili'nin La Cuarta Gazetesi, Fenerbahçe'nin son olarak İngiliz ekibi 'ı çalıştıran 66 yaşındaki Teknik Direktör Manuel Pellegrini ile bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Haberde, Fenerbahçe ile Pellegrini arasındaki telefon görüşmesinin 3 hafta önce yapıldığını ifade edildi.

TELEFONLA GÖRÜŞMELER YAPILDI
Görüşmenin detaylarına FOTOMAÇ ulaştı. Hoca konusuyla bizzat ilgilenen başkan 'un, Pellegrini ile ilk teması yaklaşık bir ay önce kurduğu öğrenildi. 66 yaşındaki teknik direktörün menajeriyle yapılan ilk görüşmenin ardından bir kaç telefon görüşmesi daha yapıldığı ve kulübün şartlarının sunulduğu ifade edildi. 'dan da üç kulübün talip olduğu Şilili hocanın 'a davet edildiğini bildiren kulübe yakın kaynaklar, "Korona salgını bitip, uçuşlar açılınca Pellegrini 'ye gelecek" dediler.

  1. 22.4.2020
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