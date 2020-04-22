Fenerbahçe muradına erdi! Pellegrini geliyor
Teknik direktör konusunu acilen çözmek isteyen Fenerbahçe, 66 yaşındaki Şili’li hoca Manuel Pellegrini ile her konuda el sıkıştı. Usta çalıştırıcı virüs salgını sona erince imzaya gelecek.
Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda somut adımlar atılmaya başlandı. Sarı-lacivertli kulübün, Şilili teknik direktör eknik direktör Manuel Pellegrini ile bir aydır sürdürdüğü görüşmelerde sona yaklaştığı öğrenildi. Şili'nin La Cuarta Gazetesi, Fenerbahçe'nin son olarak İngiliz ekibi West Ham United'ı çalıştıran 66 yaşındaki Teknik Direktör Manuel Pellegrini ile bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Haberde, Fenerbahçe ile Pellegrini arasındaki telefon görüşmesinin 3 hafta önce yapıldığını ifade edildi.
TELEFONLA GÖRÜŞMELER YAPILDI
Görüşmenin detaylarına FOTOMAÇ ulaştı. Hoca konusuyla bizzat ilgilenen başkan Ali Koç'un, Pellegrini ile ilk teması yaklaşık bir ay önce kurduğu öğrenildi. 66 yaşındaki teknik direktörün menajeriyle yapılan ilk görüşmenin ardından bir kaç telefon görüşmesi daha yapıldığı ve kulübün şartlarının sunulduğu ifade edildi. İspanya'dan da üç kulübün talip olduğu Şilili hocanın İstanbul'a davet edildiğini bildiren kulübe yakın kaynaklar, "Korona salgını bitip, uçuşlar açılınca Pellegrini Türkiye'ye gelecek" dediler.
- 22.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe muradına erdi! Pellegrini geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.