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22 Nisan 2020, Çarşamba
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'nin teklifi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı!

Sol bek arayışındaki yönetimi, ile sözleşmesi bitecek ’e 2+1 yıllık teklif götürdü. 31 yaşındaki yıldız, bu öneriye hayli sıcak bakıyor.

Caner Erkin'e yeniden yolu gözüktü. 2010-2016 yılları arasında tam 6 sezon sarı-lacivertli formayı giydikten sonra İnter'e olan ancak İtalyan ekibinde yaz kampı geçirdikten sonra 'ın yolunu tutan 31 yaşındaki yıldıza 2+1 yıllık teklif iletildi. Mukavelesi bitecek sol bek Hasan Ali ile henüz görüşme yapmayan yönetimin, Caner'in menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi.

TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN TEKLİF

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli sol bekin bonservis maliyetinin bulunmaması nedeniyle transfere sıcak bakan Fenerbahçe yönetiminin, 2+1 senelik sözleşme teklifini TL üzerinden yaptığı ifade edildi. Caner'in de iki lig, iki kupa şampiyonluğu yaşadığı Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istediği dile getiriliyor.

  1. 22.4.2020
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