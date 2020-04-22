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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Bjelica'dan açıklama

Bjelica'dan açıklama

tarafından 'ye önerilen 'in eski hocası 'dan sarı-lacivertli kulüple ilgili açıklama geldi.

Mirsad Türkcan tarafından 'ye önerilen 'in eski hocası 'dan sarı-lacivertli kulüple ilgili açıklama geldi. CEO Selahattin Baki ile görüştüğü iddia edilen Bjelica, Vecernji gazetesine verdiği demeçte; "Twitter'da birisi ismimi Fenerbahçe ile yazdı. Bu yüzden bu hikaye gelişti. Ama ortada hiçbir şey yok" diye konuştu.
  1. 22.4.2020
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