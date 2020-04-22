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22 Nisan 2020, Çarşamba
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'in Muriç pişmanlığı

Anderlecht'in Muriç pişmanlığı

Kanarya'nın golcüsü , bir anda 'nın gündemine oturdu. Ülkenin önde gelen kulüplerinden 'te başarısızlığın faturası sportif direktör 'e kesildi. 'e yöneltilen en büyük eleştiri ise Muriç'i F.Bahçe'ye kaptırması oldu.

Kanarya'nın golcüsü , bir anda 'nın gündemine oturdu. Ülkenin önde gelen kulüplerinden 'te başarısızlığın faturası sportif direktör 'e kesildi. 13 milyon euro'ya alınan Roofe ve Dimatta'nın takıma hiç katkı vermemesi nedeniyle eleştirilen 'e yöneltilen en büyük eleştiri ise Muriç'i F.Bahçe'ye kaptırması oldu.
  1. 22.4.2020
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