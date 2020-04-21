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21 Nisan 2020, Salı
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’da çalışma iptal

Samandıra’da çalışma iptal

F.Bahçeli oyuncuların 5'erli gruplara ayrılarak antrenmanları 'da sürdürmesi düşünüyordu.

F.Bahçeli oyuncuların 5'erli gruplara ayrılarak antrenmanları 'da sürdürmesi düşünüyordu. Ancak gerek bazı yabancı oyuncuların karşı çıkması gerekse 'nin kararının netleşmemesi nedeniyle bu karar ertelendi. Bugün planlanan idman iptal edildi ve oyuncuların evde bireysel çalışmaya devam edeceği öğrenildi.
  1. 21.4.2020
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