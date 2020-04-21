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21 Nisan 2020, Salı
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Kruse’den indirim talebi

Kruse’den indirim talebi

Başkan Yardımcısı tarafından oluşturulan ' Planı' kapsamında oyuncu maaşlarında indirime gitme çalışmaları hız kazandı.

Başkan Yardımcısı tarafından oluşturulan ' Planı' kapsamında oyuncu maaşlarında indirime gitme çalışmaları hız kazandı. Bu doğrultuda harekete geçen yönetimi, Max Kruse'nin mukavelesini masaya yatırdı. İmza paraları ve bonuslarla birlikte Alman oyuncuya ödenecek toplam tutar 18 milyon euro'yu buluyor. Bu rakamın sürdürülebilir olmadığına karar veren Fenerbahçe yönetimi, oyuncudan indirim talebinde bulunacak. Fenerbahçe'ye gelmeden önce "Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım istiyorum" diyerek 'un yıllık 4.8 milyon euro'luk teklifini geri çeviren Kruse'nin, yönetimin bu talebine nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Alman yıldızın, öncelikle F.Bahçe'nin teklifini duymak istediği, önerilecek yeni sözleşmeye göre geleceğiyle ilgili kararı vereceği ifade edildi. 'ya dönüş Kruse'nin B planı olacak.
  1. 21.4.2020
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