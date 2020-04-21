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21 Nisan 2020, Salı
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Hasan Ali’de karar hocanın

Hasan Ali’de karar hocanın

Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan ile henüz bir tasarruf kullanmayan yönetimi, kararı yeni gelecek hocaya bırakacak

Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan ile henüz bir tasarruf kullanmayan yönetimi, kararı yeni gelecek hocaya bırakacak. Sol beke mutlaka bir veya iki takviye yapmayı planlayan yönetim, Başakşehirli Clichy ve Alanyasporlu N'Sakala'yı gündemine almıştı. Hasan Ali Kaldırım için yeni hoca onay verirse, makul bir rakam üzerinden mukavele de yenilenebilir.
  1. 21.4.2020
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