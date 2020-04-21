Fenerbahçe’den ‘heybetli’ paylaşım
Kulübün resmi twitter hesabından taraftarın beğenisi toplayan paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Dün de tribünde sallanan dev bir Fenerbahçe bayrağına minik bir taraftarın bakışını konu alan bir görsel paylaşan Fenerbahçe Twitter Hesabı, "Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden" mesajıyla taraftara ulaştı. Paylaşım on binlerce beğeni aldı.
Kulübün resmi twitter hesabından taraftarın beğenisi toplayan paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Dün de tribünde sallanan dev bir Fenerbahçe bayrağına minik bir taraftarın bakışını konu alan bir görsel paylaşan Fenerbahçe Twitter Hesabı, "Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden" mesajıyla taraftara ulaştı. Paylaşım on binlerce beğeni aldı.
Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden ???? pic.twitter.com/HcT18e4XIW— Fenerbahçe SK - ??#EvdeKal (@Fenerbahce) April 20, 2020
- 21.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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