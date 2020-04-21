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21 Nisan 2020, Salı
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’den ‘heybetli’ paylaşım

Fenerbahçe’den ‘heybetli’ paylaşım

Kulübün resmi twitter hesabından taraftarın beğenisi toplayan paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Dün de tribünde sallanan dev bir bayrağına minik bir taraftarın bakışını konu alan bir görsel paylaşan Fenerbahçe Twitter Hesabı, "Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden" mesajıyla taraftara ulaştı. Paylaşım on binlerce beğeni aldı.

Kulübün resmi twitter hesabından taraftarın beğenisi toplayan paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Dün de tribünde sallanan dev bir bayrağına minik bir taraftarın bakışını konu alan bir görsel paylaşan Fenerbahçe Twitter Hesabı, "Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden" mesajıyla taraftara ulaştı. Paylaşım on binlerce beğeni aldı.

  1. 21.4.2020
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