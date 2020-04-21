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21 Nisan 2020, Salı
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'na yeni görev

Emre Belözoğlu'na yeni görev

Başkan ’un, kaptan ’nu sportif direktörlüğe getireceği öğrenildi. Salgın bitince yıldız isme jübile de yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği röportajda "Sezon sonunda teklif edilecek her türlü görevi üstlenmekten onur ve gurur duyarım.

Görevden kaçmam söz konusu olamaz. Herkes, benim nasıl bir Fenerbahçeli olduğumu biliyor" diyerek sarı-lacivertli kulübe olan aidietini bir kez daha ortaya koyan kaptan 'nun geleceği belli oldu.

gittikten sonra ve Zeki Murat Göle ile birlikte takımı maçlara hazırlayan Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda 'yeni tip' sportif direktörlüğe getirileceği öğrenildi. Volkan Demirel gibi hem teknik heyette yer alacak, hem de oyuncu-yönetim ilişkilerini kontrol edecek Emre için corona virüsü salgını bittikten sonra jübile organizasyonu da yapılacak.

  1. 21.4.2020
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