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21 Nisan 2020, Salı
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’ın önerisi ‘

Brezilyalılar’ın önerisi ‘El Turco’

Başkan 'un, henüz corona virüsü salgını baş göstermeden önce Brezilyalı eski futbolcular Alex de Souza, Lugano, Luciano ve Edu'dan teknik direktör önermelerini istediği duyulmuştu.

Başkan 'un, henüz corona virüsü salgını baş göstermeden önce Brezilyalı eski futbolcular Alex de Souza, Lugano, Luciano ve Edu'dan teknik direktör önermelerini istediği duyulmuştu. Sambacıların 'ye en uygun isim olarak '' lakaplı Antonio Mohamed'i önerdiği kaydedildi. Şu anda 'da Monterrey'i çalıştıran Mohamed'in menajeri Christian Bragarnik telekonferans ile bir görüşme yapıldı.
  1. 21.4.2020
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