Artık maç bası ücret yok!
Ekonomik krizle boğuşan Fenerbahçe’de yönetim devrim niteliğinde bir hareket yaptı ve bundan böyle futbolcu sözleşmelerinde maç başı ücreti ve ekstra prim uygulamasını kaldırma kararı aldı.
Corona virüsü pandemisi nedeniyle ödemeler bir anda kesilince kulüpler de yeni dünya düzenine ayak uydurmak için harekete geçti. Yayıncı kuruluş ve sponsorlardan ödeme alamayan Fenerbahçe'de yönetim, devrim niteliğinde bir karar aldı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcu sözleşmelerinde maç başı ücreti ve prim uygulamasını kaldırdı.
TRANSFERDE FİYAT PERFORMANS KRİTERİ
Sözleşmelerdeki 'bonus maddeleri' nedeniyle oyunculara garanti ücretin haricinde astronomik rakamlar ödemek zorunda kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, ekonomik tedbirlere transferde de önem verme kararı aldı. Sarı-lacivertli kulübün scout ekibi, şimdiden düşük maliyetle yüksek katkı verebilecek 'fiyat performans kriteri'ne uygun isimleri incelemeye aldı. Bu kıstas doğrultusunda rapor hazırlamaya başlayan oyuncu izleme komitesi önümüzdeki günlerde Ali Koç'a rapor sunacak. Yönetim, sadece istisna isimler için bu transfer politikasından vazgeçecek.
- 21.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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