Artık maç bası ücret yok!

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ödemeler bir anda kesilince kulüpler de yeni dünya düzenine ayak uydurmak için harekete geçti. Yayıncı kuruluş ve sponsorlardan ödeme alamayan Fenerbahçe'de yönetim, devrim niteliğinde bir karar aldı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcu sözleşmelerinde maç başı ücreti ve prim uygulamasını kaldırdı.

TRANSFERDE FİYAT PERFORMANS KRİTERİ

Sözleşmelerdeki 'bonus maddeleri' nedeniyle oyunculara garanti ücretin haricinde astronomik rakamlar ödemek zorunda kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, ekonomik tedbirlere transferde de önem verme kararı aldı. Sarı-lacivertli kulübün scout ekibi, şimdiden düşük maliyetle yüksek katkı verebilecek 'fiyat performans kriteri'ne uygun isimleri incelemeye aldı. Bu kıstas doğrultusunda rapor hazırlamaya başlayan oyuncu izleme komitesi önümüzdeki günlerde Ali Koç'a rapor sunacak. Yönetim, sadece istisna isimler için bu transfer politikasından vazgeçecek.