Tolgay Arslan'dan antrenman yorumu! "Biraz daha..."
Fenerbahçeli Tolgay Arslan, corona virüsü nedeniyle bir süre daha çalışmaları evde sürdürmeleri gerektiğini söyledi. Alman basınına konuşan yıldız isim, "Sahada antrenmanların ne zaman başlayacağına dair bir fikrimiz yok. Şu an İstanbul'daki duruma bakınca biraz daha böyle sürmeli." ifadesini kullandı. Fenerbahçe'nin yarın Samandıra'da küçük gruplar halinde çalışmalara başlaması bekleniyor.
Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, corona virüsü günlerinde neler yaptığını Alman basınına anlatırken, bir süre daha saha çalışmalarına başlamamaları gerektiğini belirtti.
"NE ZAMAN ANTRENMAN YAPARIZ BİLMİYORUM"
iki çocuğu ve eşiyle beraber İstanbul'daki evinde karantinada bulunan yıldız futbolcu, "Koşu bandı ve egzersiz bisikletlerimiz var. Video konferans üzerinden fitness hocasının yönlendirmesiyle çalışıyoruz. Sahada antrenmanların ne zaman başlayacağına dair bir fikrimiz yok. Şu an İstanbul'daki duruma bakınca biraz daha böyle sürmeli." dedi.
"KURALLAR OLMASAYDI İNSANLAR DIŞARIDA OLABİLİRDİ"
Tolgay Arslan sözlerine; "Şu anki kurallar olmasaydı, insanlar dışarıda olabilirdi. Bu yüzden işin doğrusu bu. Hafta içi marketler çoğunlukla açık" diyerek devam etti.
- 20.04.2020
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Yorum
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Tolgay Arslan'dan antrenman yorumu! "Biraz daha..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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