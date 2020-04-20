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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Go’da ünlülerle kapıştı

Ozan Tufan CS Go’da ünlülerle kapıştı

Tecrübeli oyuncu , karantina günlerinde hem bireysel antrenmanlarını sürdürüyor, hem de online bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiriyor. Ozan Tufan, önceki gün Counter-Strike oynadı.

Tecrübeli oyuncu Ozan Tufan, karantina günlerinde hem bireysel antrenmanlarını sürdürüyor, hem de online bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiriyor. Ozan Tufan, önceki gün Counter-Strike oynadı. Oyunda profesyonel GO oyuncusu xantares'i halt etmeyi başaran Ozan, ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile de ilginç ve komik diyaloglar yaşadı.

Ozan Tufan'dan XANTARES'e sert hareket!

  1. 20.4.2020
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