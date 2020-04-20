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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Obradovic gidiyor mu? sürprizi

Obradovic gidiyor mu? Partizan sürprizi

Yönetimin kalması yönündeki tüm taleplerine rağmen hükümetinin gönderdiği uçakla ülkesine dönen F.Bahçe Beko koçu , popüler de Papel'de "Helsinki" rolünü oynayan 'in yayınına katılıp, "En büyük isteğim 'ımın şampiyon olması" ifadelerini kullandı. Usta hocanın Sırp kulübüne gideceği iddia ediliyor.

Yönetimin kalması yönündeki tüm taleplerine rağmen hükümetinin gönderdiği uçakla ülkesine dönen F.Bahçe Beko koçu 'ten ilginç bir çıkış geldi. Popüler de Papel'de "Helsinki" rolünü oynayan 'in yayınına katılan Obra, "En büyük isteğim 'ımın şampiyon olması" ifadelerini kullandı. Usta hocanın, Sırp kulübüne gideceği iddia ediliyor.
  1. 20.4.2020
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