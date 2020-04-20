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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Muriç transferi gerçeği basına sızdı! Anderlecht...

Muriç transferi gerçeği basına sızdı! ...

Muriç transferi gerçeği basına sızdı! Anderlecht...

'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı , attığı gollerle sarı lacivertli taraftarların kısa süre içerisinde sevgilisi olurken, Avrupa piyasasında da adının dev kulüplerle beraber anılmasına sebep olmuştu. Belçika basını, yazdığı haberde 'in, Muriç transferinde büyük pişmanlık duyduğu aktarıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Belçika basınında gündem ! 'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü için yetkililerinin büyük bir pişmanlık duyduğu ifade edildi.

Voetbal24.be adlı internet sitesinde yer alan haberde okuyuculara aktarılan bilgiler şu şekilde yer aldı;

"Muriç, Anderlecht için kaçırılmış bir fırsat. Söylenebilecek tek şey bu. Yakın geçmişte mor beyazlılar, Vedat Muriç ile kadrolarını güçlendirmek adına istekliydi. Ancak, golcü futbolcunun sonrasında Fenerbahçe'ye olduğu görüldü.

Muriç bu sezon Türkiye'de oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin mutlak ismiydi. Kosovalı, ligde 13 gol attı ve hatta, Tottenham'ın dikkatini çekti.

Türkler, Muriç için Tottenham'ın teklifine '20 milyon eurodan aşşağıya satmayız' cevabını verdi. Öte yandan Napoli ve Lazio da oyuncu için hazırda bekliyor. Anderlecht için kaçırılmış bir fırsat olduğu çok açık."

  1. 20.04.2020
  2. Güncelleme: 20.04.2020 15:07
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