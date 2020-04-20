Muriç transferi gerçeği basına sızdı! Anderlecht...
Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Vedat Muriç, attığı gollerle sarı lacivertli taraftarların kısa süre içerisinde sevgilisi olurken, Avrupa transfer piyasasında da adının dev kulüplerle beraber anılmasına sebep olmuştu. Belçika basını, yazdığı haberde Anderlecht'in, Muriç transferinde büyük pişmanlık duyduğu aktarıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Belçika basınında gündem Vedat Muriç! Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü için Anderlecht yetkililerinin büyük bir pişmanlık duyduğu ifade edildi.
Voetbal24.be adlı internet sitesinde yer alan haberde okuyuculara aktarılan bilgiler şu şekilde yer aldı;
"Muriç, Anderlecht için kaçırılmış bir fırsat. Söylenebilecek tek şey bu. Yakın geçmişte mor beyazlılar, Vedat Muriç ile kadrolarını güçlendirmek adına istekliydi. Ancak, golcü futbolcunun sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olduğu görüldü.
Muriç bu sezon Türkiye'de oldukça etkileyici bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin mutlak ismiydi. Kosovalı, ligde 13 gol attı ve hatta, Tottenham'ın dikkatini çekti.
Türkler, Muriç için Tottenham'ın teklifine '20 milyon eurodan aşşağıya satmayız' cevabını verdi. Öte yandan Napoli ve Lazio da oyuncu için hazırda bekliyor. Anderlecht için kaçırılmış bir fırsat olduğu çok açık."
- 20.04.2020
- Güncelleme: 20.04.2020 15:07
- Galatasaray'a şok haber... Bedava sağ bek elden kaçıyor!
- 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? 23-26 Nisan sokağa çıkma yasağı görüşülecek! Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Eczacıbaşı Antrenörü Marco Motta oyuncularını yakın takipte!
- Yerli solunum cihazı Biosis tanıtıldı! Biosis nedir? Yerli solunum sistemi Biosis kim tarafından üretildi?
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı! Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor! İşte detaylar...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Muriç transferi gerçeği basına sızdı! Anderlecht... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.