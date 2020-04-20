Fenerbahçe'den golcü atağı! Böyle duyurdular

Ankaragücü'nün sezonun ikinci yarısında Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues, kısa süre içinde sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Ukrayna basınındaki iddialara göre, Fenerbahçe kulübü Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor.





Dinamo Kiev'den Ankaragücü'ne kiralık olarak gelen Gerson Rodrigues, ligde Fenerbahçe'ye karşı da gol atarken, 7 maçta toplamda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Dinamo Kiev yönetimi ise 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz net bir karar almadı. Ukrayna basını ise Fenerbahçe taraftarlarının da Gerson Rodrigues'i takımlarında görmek istediğini, kulübün bu yönde çalışmaları olduğunu öne sürdü.

Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de başarılı performans sergileyen Gerson Rodrigues'in 500 bin euro'ya yarım sezonluğuna kiralandığı ortaya çıktı.

Ankaragücü, transfer yasağını kaldırdıktan sonra Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues'in yarım sezonluk kiralama bedeli 500 bin euro. Sözleşmede satın alma opsiyonu yer almayan Rodrigues'in sezon sonunda Dinamo Kiev'e geri döneceği öğrenildi.