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20 Nisan 2020, Pazartesi
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'den golcü atağı! Böyle duyurdular

Fenerbahçe'den golcü atağı! Böyle duyurdular

ekiplerinden santrfor transferi için düğmeye bastı. Mevlüt Erdiç'ten beklenen verimi alamayan sarı-lacivertliler Vedat Muriç'in yanına bir golcü takviyesi yapmak istiyor ve bu doğrultuda listesine sürpriz bir ismi aldı. Bu sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen ve sarı-lacivertli takıma gol atan , Fenerbahçe'nin radarına girdi. basınındaki haberlere göre, Fenerbahçe bonservisi 'de bulunan golcü futbolcuyu kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Ankaragücü'nün sezonun ikinci yarısında 'den kiraladığı , kısa süre içinde sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. basınındaki iddialara göre, kulübü Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor.

Dinamo Kiev'den Ankaragücü'ne kiralık olarak gelen Gerson Rodrigues, ligde Fenerbahçe'ye karşı da gol atarken, 7 maçta toplamda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Dinamo Kiev yönetimi ise 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz net bir karar almadı. Ukrayna basını ise Fenerbahçe taraftarlarının da Gerson Rodrigues'i takımlarında görmek istediğini, kulübün bu yönde çalışmaları olduğunu öne sürdü.

Ankaragücü formasıyla 'de başarılı performans sergileyen Gerson Rodrigues'in 500 bin euro'ya yarım sezonluğuna kiralandığı ortaya çıktı.

Ankaragücü, yasağını kaldırdıktan sonra Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues'in yarım sezonluk kiralama bedeli 500 bin euro. Sözleşmede satın alma opsiyonu yer almayan Rodrigues'in sezon sonunda Dinamo Kiev'e geri döneceği öğrenildi.

  1. 20.04.2020
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