Fenerbahçe'den golcü atağı! Böyle duyurdular
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe santrfor transferi için düğmeye bastı. Mevlüt Erdiç'ten beklenen verimi alamayan sarı-lacivertliler Vedat Muriç'in yanına bir golcü takviyesi yapmak istiyor ve bu doğrultuda listesine sürpriz bir ismi aldı. Bu sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen ve sarı-lacivertli takıma gol atan Gerson Rodrigues, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Ukrayna basınındaki haberlere göre, Fenerbahçe bonservisi Dinamo Kiev'de bulunan golcü futbolcuyu kadrosuna katmayı amaçlıyor.
Ankaragücü'nün sezonun ikinci yarısında Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues, kısa süre içinde sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Ukrayna basınındaki iddialara göre, Fenerbahçe kulübü Gerson Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor.
Dinamo Kiev'den Ankaragücü'ne kiralık olarak gelen Gerson Rodrigues, ligde Fenerbahçe'ye karşı da gol atarken, 7 maçta toplamda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Dinamo Kiev yönetimi ise 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili henüz net bir karar almadı. Ukrayna basını ise Fenerbahçe taraftarlarının da Gerson Rodrigues'i takımlarında görmek istediğini, kulübün bu yönde çalışmaları olduğunu öne sürdü.
Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de başarılı performans sergileyen Gerson Rodrigues'in 500 bin euro'ya yarım sezonluğuna kiralandığı ortaya çıktı.
Ankaragücü, transfer yasağını kaldırdıktan sonra Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues'in yarım sezonluk kiralama bedeli 500 bin euro. Sözleşmede satın alma opsiyonu yer almayan Rodrigues'in sezon sonunda Dinamo Kiev'e geri döneceği öğrenildi.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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