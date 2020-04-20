Fenerbahçe Juventus'un eski yıldızına göz dikti!
Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, bir dönem İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Faslı stoper Medhi Benatia'nın peşine düştü. Şu anda Fas’ın Al Duhail takımında oynayan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyebileceği dile getirildi.
Kanarya için Fas'tan bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, son olarak kökenlerinin dayandığı Fas'ta Al Duhail forması giyen Medhi Benatia ile ilgilendiği ileri sürüldü. Uzun yıllar Bayern Münih ve Juventus formalarını giyen 33 yaşındaki stoperin, Fas'ta aradığı rekabetçi ortamı bulamadığı ve Avrupa'da bir kulübe dönmek istediğini dile getiren Fas basını, yayınladığı haberde "Benatia, Avrupa'ya geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.
PARA GÜZEL AMA...
Al Duhail'de iyi para kazanmasına rağmen, Avrupa'ya dönüş sinyali veren Benatia'nın, Juve'den yakın arkadaşı Manduzikic'e "Burada para güzel ama heyecan yok. Fas'ta oynama hayalimi de gerçekleştirdim. Avrupa'ya dönüp şampiyonluklar yaşamak istiyorum" dediği öğrenildi. Haberde Kızılyıldız ve FSCB'nin talip olduğu Benatia'ya en ciddi teklifin Fenerbahçe'den geldi ve Türkiye'ye gitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
KARİYERİNDE 9 KUPA KAZANDI
Futbol hayatına Fransa'da başlayan Medhi Benatia, Marsilya'da yıldızını parlattıktan sonra Clermont'a, oradan da Udinese'ye gitti. 2013'te Udinese'den 13.5 milyon euro'ya Roma'ya transfer olan Benatia, 1 yıl sonra 28 milyon'a Bayern'in yolunu tuttu. 2017'de bu kez 16.7 milyon euro'ya Juve'nin yolunu tutan 33 yaşındaki stoper, 2019 Ocak ayında 8 milyon euroya Al Duhail'e gitti. Benatia, kariyerinde 9 kupa kazandı.
- 20.4.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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