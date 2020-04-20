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20 Nisan 2020, Pazartesi
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'un eski yıldızına göz dikti!

Fenerbahçe Juventus'un eski yıldızına göz dikti!

çalışmalarına başlayan , bir dönem İtalyan devi 'ta forma giyen Faslı stoper 'nın peşine düştü. Şu anda Fas’ın takımında oynayan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyebileceği dile getirildi.

Kanarya için Fas'tan bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, son olarak kökenlerinin dayandığı Fas'ta forması giyen ile ilgilendiği ileri sürüldü. Uzun yıllar ve formalarını giyen 33 yaşındaki stoperin, Fas'ta aradığı rekabetçi ortamı bulamadığı ve Avrupa'da bir kulübe dönmek istediğini dile getiren Fas basını, yayınladığı haberde "Benatia, Avrupa'ya geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

PARA GÜZEL AMA...
Al Duhail'de iyi para kazanmasına rağmen, Avrupa'ya dönüş sinyali veren Benatia'nın, Juve'den yakın arkadaşı Manduzikic'e "Burada para güzel ama heyecan yok. Fas'ta oynama hayalimi de gerçekleştirdim. Avrupa'ya dönüp şampiyonluklar yaşamak istiyorum" dediği öğrenildi. Haberde Kızılyıldız ve FSCB'nin talip olduğu Benatia'ya en ciddi teklifin 'den geldi ve 'ye gitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

KARİYERİNDE 9 KUPA KAZANDI
Futbol hayatına Fransa'da başlayan Medhi Benatia, Marsilya'da yıldızını parlattıktan sonra Clermont'a, oradan da Udinese'ye gitti. 2013'te Udinese'den 13.5 milyon euro'ya Roma'ya olan Benatia, 1 yıl sonra 28 milyon'a Bayern'in yolunu tuttu. 2017'de bu kez 16.7 milyon euro'ya Juve'nin yolunu tutan 33 yaşındaki stoper, 2019 Ocak ayında 8 milyon euroya Al Duhail'e gitti. Benatia, kariyerinde 9 kupa kazandı.

  1. 20.4.2020
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