Ersun Yanal'a 'destek' çağrısı!

Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan nisan ödemelerini nasıl yapacağına dair arayışlarını sürdürürken diğer yandan para çıkışını azaltmak için formül arıyor. Başkan Ali Koç'un yöneticilerden bu zorlu süreçte elini taşın altına koymasını istemesiyle başlayan süreçte Ersun Yanal'dan da destek talep edildi.

Bir süre önce görevine son verilen Yanal'a sezon sonun akadar ödeme yapmak zorunda olan yönetim, üç aylık ödeme yapılmaması konusunda Yanal'dan destek istedi.