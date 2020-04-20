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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Ersun Yanal'a 'destek' çağrısı!

'a 'destek' çağrısı!

Ersun Yanal'a 'destek' çağrısı!

yönetimi bir süre önce görevine son verilen eski hocası 'dan tazminat konusunda fedakarlık istedi.

Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan nisan ödemelerini nasıl yapacağına dair arayışlarını sürdürürken diğer yandan para çıkışını azaltmak için formül arıyor. Başkan 'un yöneticilerden bu zorlu süreçte elini taşın altına koymasını istemesiyle başlayan süreçte 'dan da destek talep edildi.

Bir süre önce görevine son verilen Yanal'a sezon sonun akadar ödeme yapmak zorunda olan yönetim, üç aylık ödeme yapılmaması konusunda Yanal'dan destek istedi.

  1. 20.4.2020
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