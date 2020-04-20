Ersun Yanal'a 'destek' çağrısı!
Fenerbahçe yönetimi bir süre önce görevine son verilen eski hocası Ersun Yanal'dan tazminat konusunda fedakarlık istedi.
Sarı-lacivertli yönetim, bir yandan nisan ödemelerini nasıl yapacağına dair arayışlarını sürdürürken diğer yandan para çıkışını azaltmak için formül arıyor. Başkan Ali Koç'un yöneticilerden bu zorlu süreçte elini taşın altına koymasını istemesiyle başlayan süreçte Ersun Yanal'dan da destek talep edildi.
Bir süre önce görevine son verilen Yanal'a sezon sonun akadar ödeme yapmak zorunda olan yönetim, üç aylık ödeme yapılmaması konusunda Yanal'dan destek istedi.
- 20.4.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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