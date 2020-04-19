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19 Nisan 2020, Pazar
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'de mart tamam nisan ayı ne olacak?

Fenerbahçe'de mart tamam nisan ayı ne olacak?

'de başkan , kara kara nisan ayı ödemelerini düşünüyor. Yönetimden elini taşın altına koyması istendi ve krizin böyle çözülmesi planlanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle nakit akışı duran , mart maaşlarını kasadan ve gayrimenkullerden gelen kira gelirleri ile ödedi. Ancak finansal zorluk esas nisan ayı ödemelerde kendini daha çok hissettirecek. Salgın yüzünden maçların oynanmamasını gerekçe gösteren yayıncı kuruluş, lig başlayana kadar ödeme yapmayacağını duyurmuştu.

ve Kulüpler Birliği'nin ligin devam edip etmeyeceği ve ne zaman başlayacağı ile ilgili kararına göre hareket etmeyi planlayan Başkan 'un, yöneticilerden geçici olarak taşın altına elini koymalarını isteyeceği öğrenildi. Bu konuda Başkan Yardımcısı 'ın organizasyon görevini üstlendiği ve her yönetici için bir rakam belirleyeceği ifade edildi.

ROTA BANKALAR BİRLİĞİ

Salgının etkisiyle zorlukları daha fazla hissetmeye başlayan Fenerbahçe, Birliği ile görüşmeyi kararlaştırdı. Mali işlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, önümüzdeki günlerde bu görüşmeyi yapacak. Kredi yapılandırmasının öncelikle nakit sıkıntısını çözmesi planlanıyor.

  1. 19.4.2020
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