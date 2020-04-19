Altay’ın satışına izin yok

Sarı-lacivertli kulüp, Altay'ı yeni sezonda da elde tutma kararı aldı. Real Madrid'den ikinci, Ajax'tan ise birinci kalecilik teklifi alan 22 yaşındaki file bekçisinin bir yıl daha Fenerbahçe'de görev yaptıktan sonra satılması kararlaştırıldı. İspanyol ve Hollanda kulüpleri ile ismi anılan Altay Bayındır için henüz kulübe resmi bir teklif ulaşmasa da yönetim genç file bekçisinin takımda kalmasını istiyor. Geçen sezon Belçika'nın Westerlo takımına kiralanan Berke ile Altay gelecek yıl forma rekabetine girecek.