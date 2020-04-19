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19 Nisan 2020, Pazar
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’ın satışına izin yok

Altay’ın satışına izin yok

Sarı-lacivertli kulüp, da elde tutma kararı aldı.

Sarı-lacivertli kulüp, da elde tutma kararı aldı. 'den ikinci, Ajax'tan ise birinci kalecilik teklifi alan 22 yaşındaki file bekçisinin bir yıl daha 'de görev yaptıktan sonra satılması kararlaştırıldı. İspanyol ve kulüpleri ile ismi anılan Altay Bayındır için henüz kulübe resmi bir teklif ulaşmasa da yönetim genç file bekçisinin takımda kalmasını istiyor. Geçen sezon 'nın Westerlo takımına kiralanan Berke ile Altay gelecek yıl forma rekabetine girecek.

  1. 19.4.2020
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