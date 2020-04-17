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17 Nisan 2020, Cuma
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Wilmots önce davayı çözmeli

Wilmots önce davayı çözmeli

'nin teklif götürdüğü belirtilen Belçikalı teknik adam 'un İran ile mahkemelik olduğu ortaya çıkmıştı.

'nin teklif götürdüğü belirtilen Belçikalı teknik adam 'un İran ile mahkemelik olduğu ortaya çıkmıştı. Tehrantimes.com dün iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğunu belirtip, Wilmots'un sarı-lacivertli kulübe gidebilmek için öncelikle nezdindeki bu davayı sonuçlandırması gerektiğini hatırlattı. basını, Wilmots'un Fenerbahçe ile görüştüğü için Antwerp'i reddettiğini yazmıştı.
  1. 17.4.2020
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