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17 Nisan 2020, Cuma
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Türüç’ten çağrısı

Türüç’ten 23 Nisan çağrısı

Corona virüsü nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak. 'ten de bu yönde paylaşım geldi.

Corona virüsü nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak. 'ten de bu yönde paylaşım geldi. Yıldız isim, yönetimin "Bu 23 Nisan'da coşkumuzu evlerimizden tüm 'ye yansıtıyoruz! Videonuzu 'ye gönderin, FBTV'de bayram coşkusunu hep birlikte yaşayalım..." çağrısını sosyal medya hesabından retweet etti.
  1. 17.4.2020
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