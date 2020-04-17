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17 Nisan 2020, Cuma
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Örnek alma kabini

Örnek alma kabini

, 'ne koronavirüs için örnek alma kabini gönderdi. ve Entübasyon kabini 'ne kuruldu. Vali , Fenerbahçe Kulübü ve başkan 'a teşekkür etti.

, 'ne koronavirüs için örnek alma kabini gönderdi. ve Entübasyon kabini 'ne kuruldu. Vali , Fenerbahçe Kulübü ve başkan 'a teşekkür etti.
  1. 17.4.2020
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