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17 Nisan 2020, Cuma
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Kocaman beklemede

Kocaman beklemede

'nin eski olan 'a 'dan Antwerp talip olmuştu.

'nin eski olan 'a 'dan Antwerp talip olmuştu. Son olarak 'u çalıştıran Kocaman'ın geleceği konusunda henüz karar vermediği öğrenildi. 55 yaşındaki çalıştırıcının, gelen tüm teklifleri gördükten sonra tercihini yapacağı belirtilirken, hoca arayan Fenerbahçe'deki gelişmeleri de yakından takip ettiği ifade edildi.
  1. 17.4.2020
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