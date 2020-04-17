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17 Nisan 2020, Cuma
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‘Eski futbolcularla yola devam edilmeli’

‘Eski futbolcularla yola devam edilmeli’

Sarı-lacivertlilerin eski başkanlarından , birçok konu hakkında konuştu. İşte Şen'in öne çıkan sözleri: "Kulübün nefes almak için parasını hibe etti. ', başarılı olamadın' demek doğru değil.

Sarı-lacivertlilerin eski başkanlarından , birçok konu hakkında konuştu. İşte Şen'in öne çıkan sözleri: "Kulübün nefes almak için parasını hibe etti. ', başarılı olamadın' demek doğru değil. Desteğin sürmesi lazım. İşler kötüye gidiyor, kabul ediyorum. Ali Bey, yeni bir yönetim kurulu oluşturmalı. Eski futbolcularımız ve futbolu bilen isimlerle yola devam edilmeli. artık başarısızlığa dayanamaz."
  1. 17.4.2020
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