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17 Nisan 2020, Cuma
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Cardio kralı !

Cardio kralı Volkan Demirel!

Corona virüsü salgını nedeniyle ailesiyle birlikte 'Evde kal' çağrısına uyan yardımcı antrenörü , dün sosyal medyanın konuştuğu isimlerdendi. Eşi , Volkan'ın cardio yaptığı sıradaki videosunu hesabından paylaşıp, "Cardio kralı Volkan" yazdı.

Corona virüsü salgını nedeniyle ailesiyle birlikte 'Evde kal' çağrısına uyan yardımcı antrenörü , dün sosyal medyanın konuştuğu isimlerdendi. Eşi , Volkan'ın cardio yaptığı sıradaki videosunu hesabından paylaşıp, "Cardio kralı Volkan" yazdı.
  1. 17.4.2020
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