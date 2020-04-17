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17 Nisan 2020, Cuma
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Başlamadan bitti: Falette

Başlamadan bitti: Falette

Eintracht 'tan kiralanan 'in macerası neredeyse başlamadan bitti. Sarı-lacivertli forma ile 3 maça çıkabilen Gineli stoper, sezonun bitimiyle geri gönderilecek.

Eintracht 'tan kiralanan 'in macerası neredeyse başlamadan bitti. Sarı-lacivertli forma ile 3 maça çıkabilen Gineli stoper, sezonun bitimiyle geri gönderilecek. Alman basını, Frankfurt'un da Falette'yi takımda düşünmediğini belirtti; 1 yıl daha kontratı olan savunmacıya gitmesi için kolaylık sağlanacağını duyurdu.
  1. 17.4.2020
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