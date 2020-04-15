Ozan Tufan ip atlıyor
Futbolcular koronavirüs sebebiyle evde kaldıkları dönemde kendilerini hazır tutmak için çaba sarf ediyorlar.
Futbolcular koronavirüs sebebiyle evde kaldıkları dönemde kendilerini hazır tutmak için çaba sarf ediyorlar. Geçmişte kilo sorunları olan Ozan Tufan bu kez kendine çok iyi bakıyor. Başarılı orta saha oyuncusu dün ip atlarken bir videosunu sosyal medya hesabına yükledi.
- 15.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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