Ozan Tufan ip atlıyor

Futbolcular koronavirüs sebebiyle evde kaldıkları dönemde kendilerini hazır tutmak için çaba sarf ediyorlar. Geçmişte kilo sorunları olan Ozan Tufan bu kez kendine çok iyi bakıyor. Başarılı orta saha oyuncusu dün ip atlarken bir videosunu sosyal medya hesabına yükledi.