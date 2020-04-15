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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Karantina kampı

Karantina kampı

, idmanlara ’nda başlayacak. Kampa futbolcuların haricinde sadece testi negatif çıkan personel alınacak

, ligin kalan bölümünün ne zaman oynanacağına dair net bir tarih vermemişti. Sadece Haziran başını işaret etmişti. ve Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile koordineli yürütülen çalışmayla tarih belirlenecek. Sarı-lacivertliler antrenmanların Mayıs başında start alabileceğini düşünerek planlarını yaptı. Buna göre , 'nda herkesten uzak 'karantina kampına' girecek. Koronavirüs tehdidi yüzünden bu kamp geçmiş yıllardaki gibi coşkulu geçmeyecek. Futbolcular, teknik heyet dışında sadece testi negatif olan personel Topuk Yaylası'na götürülecek.

YÖNETİM DE GİTMEYECEK

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda yapmayı planladığı kampa gidecek kişi sayısı üzerinde son çalışmalar yürütülüyor. Herkesten izole olacak kampa taraftar ve gazeteci alınmayacak. Yöneticiler de bu kampa gitmeyecek. Belirlenen kişiler hariç kampa giriş-çıkışlar kesinlikle yasak olacak.

  1. 15.4.2020
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