Karantina kampı
Fenerbahçe, idmanlara Topuk Yaylası’nda başlayacak. Kampa futbolcuların haricinde sadece testi negatif çıkan personel alınacak
Türkiye Futbol Federasyonu, ligin kalan bölümünün ne zaman oynanacağına dair net bir tarih vermemişti. Sadece Haziran başını işaret etmişti. Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile koordineli yürütülen çalışmayla tarih belirlenecek. Sarı-lacivertliler antrenmanların Mayıs başında start alabileceğini düşünerek planlarını yaptı. Buna göre Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda herkesten uzak 'karantina kampına' girecek. Koronavirüs tehdidi yüzünden bu kamp geçmiş yıllardaki gibi coşkulu geçmeyecek. Futbolcular, teknik heyet dışında sadece testi negatif olan personel Topuk Yaylası'na götürülecek.
YÖNETİM DE GİTMEYECEK
Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda yapmayı planladığı kampa gidecek kişi sayısı üzerinde son çalışmalar yürütülüyor. Herkesten izole olacak kampa taraftar ve gazeteci alınmayacak. Yöneticiler de bu kampa gitmeyecek. Belirlenen kişiler hariç kampa giriş-çıkışlar kesinlikle yasak olacak.
- 15.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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