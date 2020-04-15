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15 Nisan 2020, Çarşamba
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23 yaşına bastı

Altay Bayındır 23 yaşına bastı

Kanarya'nın genç eldiveni 23 yaşına girdi.

Kanarya'nın genç eldiveni 23 yaşına girdi. Başarılı eldivenin yeni yaşı resmi site tarafından kutlandı. Takım arkadaşları ve taraftarlar da sarı-lacivertli kalecinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden kutladı. Altay da yeni yaşında formasıyla başarılar yakalamak istediğini belirtti

  1. 15.4.2020
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