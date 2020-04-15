Altay Bayındır 23 yaşına bastı
Kanarya'nın genç eldiveni Altay Bayındır 23 yaşına girdi.
Kanarya'nın genç eldiveni Altay Bayındır 23 yaşına girdi. Başarılı eldivenin yeni yaşı resmi site tarafından kutlandı. Takım arkadaşları ve taraftarlar da sarı-lacivertli kalecinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden kutladı. Altay da yeni yaşında Fenerbahçe formasıyla başarılar yakalamak istediğini belirtti
- 15.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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