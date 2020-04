Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye açık kapı! "Her anlamda hazırım"

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Erol Bulut, TRT Spor Instagram yayınında açıklamalarda bulundu.

Kendini Diego Simeone ile kıyasladıklarını söyleyen Bulut, "Simeone ile çok kıyaslıyorlar. Simeone ile aynı tarz oynadığımızı düşünmüyorum. En beğendiğim teknik direktörlerden birisi Massimiliano Allegri" dedi.

İsminin Fenerbahçe ile anılması hakkında ise 45 yaşındaki antrenör, Her zaman söyledim. Kendime ve ekibime güveniyorum. Şu anda bir teklif yok. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Her şeye her anlamda hazırım. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük takım çalıştırma hedefini açıklayan tecrübeli teknik adam, "Her hocanın bir hedefi olmalı. Benim de hayallerim ve hedeflerim var. Herkesin büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır. Benim de tabii ki var" diye konuştu.