Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye açık kapı! "Her anlamda hazırım"
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna 1 numaralı aday konumunda bulunan Aytemiz Alanyaspor hocası Erol Bulut, "Her zaman söyledim. Kendime ve ekibime güveniyorum. Şu anda bir teklif yok. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Her şeye her anlamda hazırım" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Erol Bulut, TRT Spor Instagram yayınında açıklamalarda bulundu.
Kendini Diego Simeone ile kıyasladıklarını söyleyen Bulut, "Simeone ile çok kıyaslıyorlar. Simeone ile aynı tarz oynadığımızı düşünmüyorum. En beğendiğim teknik direktörlerden birisi Massimiliano Allegri" dedi.
İsminin Fenerbahçe ile anılması hakkında ise 45 yaşındaki antrenör, Her zaman söyledim. Kendime ve ekibime güveniyorum. Şu anda bir teklif yok. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Her şeye her anlamda hazırım. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Büyük takım çalıştırma hedefini açıklayan tecrübeli teknik adam, "Her hocanın bir hedefi olmalı. Benim de hayallerim ve hedeflerim var. Herkesin büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır. Benim de tabii ki var" diye konuştu.
- 14.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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