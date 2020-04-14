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14 Nisan 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! Belçika'dan...

'a sürpriz teklif! Belçika'dan...

Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! Belçika'dan...

Son olarak Süper Lig ekibi Konyaspor'u çalıştıran 'nin eski teknik direktörü için flaş iddia! Aktarılan bilgilere göre tecrübeli teknik adama Belçika Ligi ekiplerinden talip oldu. İşta yaşanan o gelişme ve Fenerbahçe detayı...

Bir dönem ve Konyaspor'u çalıştıran için flaş bir iddia gündeme geldi... Şu anda boşta olan ve adı Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli teknik direktöre Avrupa'dan talip var.

Fenerbahçe ile şampiyonluklar yaşayan ve sarı lacivertlilerin başında olduğu süre zarfında UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final gören Kocaman, daha sonra Konyaspor'u a Avrupa arenasına taşımayı başarmıştı.

Son olarak eski kulübü Konyaspor'u çalıştıran ancak Anadolu temsilcisinin yaşadığı mali sorunlar nedeniyle transfer konusunda sorunlar yaşayan Kocaman, alınan kötü sonuçlar sonrasında ayrılığı tercih etmiş, Konyasporlu taraftarlar tarafından alkışlarla uğurlanmıştı.

FLAŞ İDDİA: ANTWERP İSTİYOR

Voetbal24'te yer alan bilgilere göre yeni bir arayışında olan Royal , Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Marc Wilmots ile ilgileniyordu. Wilmots'un bu teklifi sarı lacivertliler için reddettiği belirtilirken, bir başka iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Belçikalı teknik direktörün ardından ibre, Aykut Kocaman'a döndü.

Şu anda herhangi bir takımı çalıştırmayan Kocaman'ın bu teklife henüz yanıt vermediği aktarıldı.

  1. 14.04.2020
  2. Güncelleme: 14.04.2020 17:33
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