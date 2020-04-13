Sıcak saatler! Wilmots Fenerbahçe için o kulübü reddetti
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile yola devam eden sarı lacivertliler, gündemine birçok teknik adamı alırken, son olarak Belçika Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Marc Wilmots ile görüşmelere başlamıştı. Voetbal24'ün okuyucuların aktardığı bilgilere göre, Antwerp'in de istediği tecrübeli teknik direktör, son kararını verdi! Haberde, Belçika temsilcisini reddeden tecrübeli teknik adam için, "Başka bir kulübe gidiyor" yorumu yapıldı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Erol Bulut, Laurent Blanc, Unai Emery gibi isimlerle bu hususta temasa geçen sarı lacivertliler için sürpriz iddia Belçika'dan geldi.
Son olarak İran Milli Takımı'nı çalıştıran ve daha öncesinde Belçika Milli Takımı'nda görev alan Marc Wilmots için yazılan haberde, 51 yaşındaki teknik adamın, Antwerp'in gündeminde olduğu belirtildi.
Daha önce de Antwerp'i çalıştırdığı ve Belçika Milli Takımı'ndan Steven Defour, Kevin Mirallas gibi öğrencilerinin de takımda bulunduğu belirtilen haberde, Wilmots'u Belçika temsilcisini reddettiği ifade edildi.
"WILMOTS, BAŞKA BİR KULÜBE GİDİYOR"
Öte yandan Wilmots ile Fenerbahçe'nin de ilgisinin bulunduğu yazılırken, ilginç bir ibareye yer verildi. Wilmots'un, Antwerp'i reddetmesinin ardındaki sebebin başka bir kulübe gidecek olmasından dolayı olduğu belirtilirken, bu kulübün Fenerbahçe olabileceği aktarıldı.
MARC WILMOTS KİMDİR?
22 Şubat 1969'da, Belçika'nın Dongelberg şehrinde dünyaya gelen Wilmots, daha önce Schalke, St. Truiden, Belçike Milli Takımı, Fildişi Sahili Milli Takımı ve İran Milli Takımı'nı çalıştırdı.
BELÇİKA'DA BÜYÜK BAŞARI
Belçika Milli Takımı'nın başına 15 Mayıs 2012 tarihinde geçen Wilmots, Temmuz 2016 itibariyle ayrıldı. Bu süre zarfında 51 müsabakaya çıkan tecrübeli çalıştırıcı, maç başına 2,16 puan ortalaması yakalayarak büyük bir sükse yakalamıştı.
- 13.04.2020
- Güncelleme: 13.04.2020 13:46
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