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13 Nisan 2020, Pazartesi
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için teklifi reddetti! İşte yeni sol bek

Fenerbahçe için teklifi reddetti! İşte yeni sol bek

sol bek sorununu Fas Ligi'nden çözüyor. 'ın tek alternatif kalmasıyla o bölgede sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Wydad AC ekibiyle olan sözleşmesi sona erecek olan 'yi kadrosuna için girişimlere başlayacak.

Africatopsports sitesi, Fas ekibi Wydad AC ile sözleşmesi bitecek olan 'nin 'ye katılabileceğini yazdı. 28 yaşındaki oyuncu sol bekte oynuyor. Bu sezon 4'ü CAF Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 13 maçta 6 gol attı. Sağ bek ve stoperde de görev alabilen, Fas 'nda 10 kez yer alan Nahiri'nin Wydad AC'nin yeni kontrat önerisini reddettiği ve Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği ifade edildi.

  1. 13.4.2020
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