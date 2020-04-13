Fenerbahçe için teklifi reddetti! İşte yeni sol bek

Africatopsports sitesi, Fas ekibi Wydad AC ile sözleşmesi bitecek olan Mohamed Nahiri'nin Fenerbahçe'ye katılabileceğini yazdı. 28 yaşındaki oyuncu sol bekte oynuyor. Bu sezon 4'ü CAF Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 13 maçta 6 gol attı. Sağ bek ve stoperde de görev alabilen, Fas Milli Takımı'nda 10 kez yer alan Nahiri'nin Wydad AC'nin yeni kontrat önerisini reddettiği ve Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği ifade edildi.