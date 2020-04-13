Fenerbahçe için teklifi reddetti! İşte yeni sol bek
Fenerbahçe sol bek sorununu Fas Ligi'nden çözüyor. Hasan Ali Kaldırım'ın tek alternatif kalmasıyla o bölgede sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Wydad AC ekibiyle olan sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Nahiri'yi kadrosuna için girişimlere başlayacak.
Africatopsports sitesi, Fas ekibi Wydad AC ile sözleşmesi bitecek olan Mohamed Nahiri'nin Fenerbahçe'ye katılabileceğini yazdı. 28 yaşındaki oyuncu sol bekte oynuyor. Bu sezon 4'ü CAF Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 13 maçta 6 gol attı. Sağ bek ve stoperde de görev alabilen, Fas Milli Takımı'nda 10 kez yer alan Nahiri'nin Wydad AC'nin yeni kontrat önerisini reddettiği ve Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği ifade edildi.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe için teklifi reddetti! İşte yeni sol bek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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