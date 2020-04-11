Sürpriz görüşme! Ergin Ataman ve Obradovic...
Türk basketbolunda sürpriz görüşme... Anadolu Efes koçu Ergin Ataman ve Fenerbahçe Beko antrenörü Zeljko Obradovic, telefonda özel görüştü. Her iki koç da lige devam etme görüşünde birleşirken, "Sezon sonu hem ligde hem de Euroleague’de yüz yüze tokalaşıp sarılarak final oynarız" dedi. İşte detaylar...
Türk basketbolunun iki önemli figürü olan, geçmişte zaman zaman aralarına soğukluk giren Ergin Ataman ile Zeljko Obradovic, liglere verilen arada telefonla görüşerek Türkiye Ligi ve Euroleague için görüş alış verişinde bulundu.
Hürriyet'in haberine göre Anadolu Efes'in başantrenörü Ataman, "Türkiye Ligi'nin oynanarak bitirilmesini istiyorum" dedi. Lig ve Euroleague'in bu haliyle tesciline Zeljko Obradovic'in de soğuk baktığı belirtildi.
İkilinin telefonu, "Sezon sonu hem ligde hem de Euroleague'de yüz yüze tokalaşıp sarılarak final oynar, karşılaşırız" diye kapattığı ifade edildi.
- 11.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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