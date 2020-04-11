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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Sürpriz görüşme! ve Obradovic...

Sürpriz görüşme! Ergin Ataman ve Obradovic...

Türk basketbolunda sürpriz görüşme... koçu ve antrenörü , telefonda özel görüştü. Her iki koç da lige devam etme görüşünde birleşirken, "Sezon sonu hem ligde hem de Euroleague’de yüz yüze tokalaşıp sarılarak final oynarız" dedi. İşte detaylar...

Türk basketbolunun iki önemli figürü olan, geçmişte zaman zaman aralarına soğukluk giren ile , liglere verilen arada telefonla görüşerek Türkiye Ligi ve Euroleague için görüş alış verişinde bulundu.

Hürriyet'in haberine göre 'in başantrenörü Ataman, "Türkiye Ligi'nin oynanarak bitirilmesini istiyorum" dedi. Lig ve Euroleague'in bu haliyle tesciline Zeljko Obradovic'in de soğuk baktığı belirtildi.

İkilinin telefonu, "Sezon sonu hem ligde hem de Euroleague'de yüz yüze tokalaşıp sarılarak final oynar, karşılaşırız" diye kapattığı ifade edildi.

  1. 11.04.2020
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