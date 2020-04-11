Rüştü Reçber: Genç, yaşlı dinlemiyor

Corona virüsü ile enfekte olduğu için bir süre hastanede tedavi gören Rüştü Reçber, şu anda iyi olduğunu söyledi. Ajansspor'a konuşan Fenerbahçeli eski kaleci, "Allah'a şükür kurtardık. Çok iyi hissediyorum. Evde, karantina dönemindeyim. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Ama bir uyarım var. Bu işin şakası yok. Genç, yaşlı dinlemiyor. Herkes kendisine dikkat etsin" dedi. Rüştü, hastanedeyken eski takımı Barcelona'nın basın sorumlusunun kendisini aradığını, başkan Bartemeo'nun da durumunu sorduğunu belirtti.