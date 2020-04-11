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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Rüştü Reçber: Genç, yaşlı dinlemiyor

: Genç, yaşlı dinlemiyor

Rüştü Reçber: Genç, yaşlı dinlemiyor

Covid-19 tanısı ile yattığı hastaneden taburcu olan Rüştü, “Bu işin şakası yok. Herkes kendisine dikkat etsin” dedi.

Corona virüsü ile enfekte olduğu için bir süre hastanede tedavi gören , şu anda iyi olduğunu söyledi. Ajansspor'a konuşan Fenerbahçeli eski kaleci, "Allah'a şükür kurtardık. Çok iyi hissediyorum. Evde, karantina dönemindeyim. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Ama bir uyarım var. Bu işin şakası yok. Genç, yaşlı dinlemiyor. Herkes kendisine dikkat etsin" dedi. Rüştü, hastanedeyken eski takımı 'nın basın sorumlusunun kendisini aradığını, başkan Bartemeo'nun da durumunu sorduğunu belirtti.

  1. 11.4.2020
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