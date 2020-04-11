Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe isterse yolunu açarız

BeinSports'un canlı yayınına bağlanan Çavuşoğlu, "Erol hocamız herhangi bir teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın" ifadelerini kullandı. Bulut, yerli hoca tercih edilmesi durumunda Fenerbahçe'nin listesinde ilk sırada yer alıyor.