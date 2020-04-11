Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe isterse yolunu açarız - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe isterse yolunu açarız

Hasan : isterse yolunu açarız

Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe isterse yolunu açarız

Başkanı Hasan , teknik direktörleri Erol Bulut'un 'ye gitmek istemesi halinde önünü açacaklarını söyledi.

BeinSports'un canlı yayınına bağlanan , "Erol hocamız herhangi bir teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın" ifadelerini kullandı. Bulut, yerli hoca tercih edilmesi durumunda 'nin listesinde ilk sırada yer alıyor.

  1. 11.4.2020
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