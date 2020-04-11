Fenerbahçe'yle görüştüğü iddia edilen Rony Lopes Sevilla taraftarını sevindirdi

Portekizli oyuncunun performansından memnun olmayan kırmızı-beyazlılar, sosyal medyada yönetime, "Hemen gönderin" çağrısı yaptı. Monaco'dan sezon başında 25 milyon euro'ya alınan 24 yaşındaki Lopes, Sevilla'da 13 maçta 1 asist yapabildi.