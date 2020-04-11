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11 Nisan 2020, Cumartesi
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'yle görüştüğü iddia edilen Sevilla taraftarını sevindirdi

Fenerbahçe'yle görüştüğü iddia edilen Rony Lopes Sevilla taraftarını sevindirdi

'nin için Sevilla ile görüştüğü iddiası, Endülüs ekibinin taraftarlarını sevindirdi.

Portekizli oyuncunun performansından memnun olmayan kırmızı-beyazlılar, sosyal medyada yönetime, "Hemen gönderin" çağrısı yaptı. Monaco'dan sezon başında 25 milyon euro'ya alınan 24 yaşındaki Lopes, Sevilla'da 13 maçta 1 asist yapabildi.

  1. 11.4.2020
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