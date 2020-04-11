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11 Nisan 2020, Cumartesi
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''En iyisi ''

''En iyisi Cruzeiro''

, oynadığı en iyi takımın 2003 yılındaki olduğunu söyledi; 2008’de Devler Ligi’nde çıkan F.Bahçe’yi 2. sıraya koydu.

de Souza, ülkesinde Fox Sports Brasil'in canlı yayınına katıldı. Efsane yıldıza, "Oynadığın en iyi takım hangisiydi?" sorusu soruldu. (2003), (99) ve Zico'nun 'si arasında tercih yapması istenen sambacı, 2003 yılının Cruzeiro'sunu seçti. Nedenini ise, "Palmeiras çok güçlüydü. Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali oynayan takım da çok güçlüydü ama seçimim Cruzeiro. Bunun sebebi orada futbol tarzımı belirledim. Ayrıcı Luxemburgo'nun varlığı bizim yapabileceklerimizin üstüne çıkmamızı sağladı" diye açıkladı. Alex, Cruzeiro taraftarlarının, "Bu yaşta bile oynasan kadrodaki birçok futbolcudan daha iyi olursun" söylemlerini ise gülümseyerek karşıladı.

  1. 11.4.2020
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