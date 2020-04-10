Kapıdan sokmazdı
Serhat Akın'dan Yıldırım veKoç kıyaslaması: Ali Koç'u seven biriyim ancak Aziz Yıldırım başkan gibi başkandı. Kulübe menajer sokmazdı. Win-Win programları o varken olmazdı.
Twitch hesabında Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe günlerini anlatan Serhat Akın çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli taraftarların geçmişte 'Kadıköy'ün Boğası' lakabını taktığı eski golcü, Yıldırım ile Ali Koç'u kıyasladı. İşte o sözler: * Benim zamanımda menajer yok. Aziz Yıldırım menajer sokmuyordu kulübe. Sosyal medya yoktu bir de. * Yıldırım, Samandıra'ya geldiğinde herkes dolabın içine saklanıyordu. Kimse odadan çıkmıyordu. * Aziz Yıldırım ile çok iyi anlaşamıyordum. Ben, Ali Koç'u çok destekleyen ve hala seven birisiyim. Ancak Aziz Yıldırım başkan gibi başkandı. Fenerbahçe'nin önüne kimseyi geçirmiyordu. * Win-Win programları mesela Aziz Yıldırım döneminde olmazdı. Kapının önünden geçirmezdi. O konuda çok net tavırları vardı.
ARMA İÇİN OYNANIRDI
Serhat Akın, kendi dönemlerinde davanın farklı olduğunu da belirterek, "Arma için oynanırdı. Sadece Fenerbahçe'de değil. Beşiktaş, Galatasaray oralarda da böyleydi. Parayı kenara bırakıyorduk. Başkan sinirleniyordu 3 ay para vermiyordu. Kimse konuşmazdı parayı" dedi.
- 10.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kapıdan sokmazdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.