Kapıdan sokmazdı

Twitch hesabında Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe günlerini anlatan Serhat Akın çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli taraftarların geçmişte 'Kadıköy'ün Boğası' lakabını taktığı eski golcü, Yıldırım ile Ali Koç'u kıyasladı. İşte o sözler: * Benim zamanımda menajer yok. Aziz Yıldırım menajer sokmuyordu kulübe. Sosyal medya yoktu bir de. * Yıldırım, Samandıra'ya geldiğinde herkes dolabın içine saklanıyordu. Kimse odadan çıkmıyordu. * Aziz Yıldırım ile çok iyi anlaşamıyordum. Ben, Ali Koç'u çok destekleyen ve hala seven birisiyim. Ancak Aziz Yıldırım başkan gibi başkandı. Fenerbahçe'nin önüne kimseyi geçirmiyordu. * Win-Win programları mesela Aziz Yıldırım döneminde olmazdı. Kapının önünden geçirmezdi. O konuda çok net tavırları vardı.

ARMA İÇİN OYNANIRDI

Serhat Akın, kendi dönemlerinde davanın farklı olduğunu da belirterek, "Arma için oynanırdı. Sadece Fenerbahçe'de değil. Beşiktaş, Galatasaray oralarda da böyleydi. Parayı kenara bırakıyorduk. Başkan sinirleniyordu 3 ay para vermiyordu. Kimse konuşmazdı parayı" dedi.