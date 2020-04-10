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10 Nisan 2020, Cuma
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sokmazdı

Kapıdan sokmazdı

'dan Yıldırım veKoç kıyaslaması: 'u seven biriyim ancak başkan gibi başkandı. Kulübe menajer sokmazdı. Win-Win programları o varken olmazdı.

Twitch hesabında ve günlerini anlatan çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli taraftarların geçmişte ''ün Boğası' lakabını taktığı eski golcü, Yıldırım ile 'u kıyasladı. İşte o sözler: * Benim zamanımda menajer yok. Aziz Yıldırım menajer sokmuyordu kulübe. Sosyal medya yoktu bir de. * Yıldırım, Samandıra'ya geldiğinde herkes dolabın içine saklanıyordu. Kimse odadan çıkmıyordu. * Aziz Yıldırım ile çok iyi anlaşamıyordum. Ben, Ali Koç'u çok destekleyen ve hala seven birisiyim. Ancak Aziz Yıldırım başkan gibi başkandı. Fenerbahçe'nin önüne kimseyi geçirmiyordu. * Win-Win programları mesela Aziz Yıldırım döneminde olmazdı. Kapının önünden geçirmezdi. O konuda çok net tavırları vardı.

ARMA İÇİN OYNANIRDI

Serhat Akın, kendi dönemlerinde davanın farklı olduğunu da belirterek, "Arma için oynanırdı. Sadece Fenerbahçe'de değil. , oralarda da böyleydi. Parayı kenara bırakıyorduk. Başkan sinirleniyordu 3 ay para vermiyordu. Kimse konuşmazdı parayı" dedi.

  1. 10.4.2020
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