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10 Nisan 2020, Cuma
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F.Bahçe önemli bir paydaşımız

F.Bahçe önemli bir paydaşımız

ve : F.Bahçe olimpiyatlara sporcu göndermede önemli bir paydaşımız.

ve Dr. Mehmet , 'nin olimpiyatlara sporcu gönderme noktasında ortaya koyduğu katkıyı övdü. Olimpiyat kotası alan sporcuları kutlayan Kasapoğlu, "Fenerbahçe, olimpiyata sporcu gönderme noktasında gerçek anlamda katkı ortaya koyan, bu anlamda önemli bir paydaşımız. Fenerbahçe'yi canı gönülden tebrik ediyorum. İnanıyorum ki 2021'de de Tokyo'da bu başarıları yine onlarla taçlandıracağız. Tüm kulüplerimize; Fenerbahçe'ye bu süreçte ve bu vesileyle teşekkür ediyorum, tebriklerimi sunuyorum" dedi.
  1. 10.4.2020
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