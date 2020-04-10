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10 Nisan 2020, Cuma
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Callejon iddiası

Callejon iddiası

için isimler tespit edilmeye başlandı. elinde olan oyunculara öncelik veren 'nin, 'den u da listeye aldığı iddia edildi.

için isimler tespit edilmeye başlandı. elinde olan oyunculara öncelik veren 'nin, 'den u da listeye aldığı iddia edildi. 33 yaşındaki kanat oyuncusunun kontratı sezon sonunda bitiyor. Serie A'da bu sezon 2 gol+9 asist üreten İspanyol futbolcuyu, yönetim yüksek garanti ücret önererek ikna etmeyi planlıyor
  1. 10.4.2020
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