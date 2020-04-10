Ataman’dan F.Bahçe yanıtı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
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Ataman’dan F.Bahçe yanıtı

Ataman’dan F.Bahçe yanıtı

'in başantrenörü , "Corona sürecinin ardından 'den teklif gelse kabul eder miydiniz?" sorusu karşısında kapıyı kapatmadı.

Anadolu Efes'in başantrenörü , "Corona sürecinin ardından 'den teklif gelse kabul eder miydiniz?" sorusu karşısında kapıyı kapatmadı. Habertürk'e konuşan Ataman, "Şu eve kapandığımız günlerde hayatın farklı yönlerini görebiliyoruz. Ben de o hırsın vermiş olduğu bazı kararlarda hata yaptığımı söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin şu anda başında Avrupa'nın en kariyerli hocası var. Şanssız bir sezon geçirdiler. Ben de Efes'in başındayım. Hedefim Efes'le Euroleague şampiyonluğu kazanmak. Şu anda başka bir kulüple ilgili bir düşüncem yok. Ancak hoşgörü mutlaka fazla olacaktır" dedi. Ataman, Fenerbahçe ve taraftarları ile birçok kez karşı karşıya gelmişti.
  1. 10.4.2020
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